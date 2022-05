"Benfica ou Marítimo? Independentemente da equipa que vamos apanhar..."

Declarações de Tomás Paçó, jogador do Sporting, após o triunfo por 4-1 sobre o Quinta dos Lombos, nas meias-finais da Taça de Portugal de futsal, disputadas no Pavilhão Multiusos de Sines.

Análise: "No jogo do campeonato [contra o Quinta dos Lombos] conseguimos também começar com uma grande vantagem no marcador, mas não conseguimos ficar confortáveis por essa falta de eficácia no momento defensivo. Mas acertámos isso para hoje, conseguimos fazer o resultado andar a nosso favor, manter a distância no marcador e estar confortáveis com o jogo."

Benfica ou Marítimo na final: "Independentemente da equipa que vamos apanhar na final, temos de olhar para nós. Depois, sim, estudar um pouco o adversário, mas principalmente focar em nós, ver aquilo que temos de corrigir e o que temos de continuar a fazer bem."

Dia de pausa: "Eu estive de fora no jogo de ontem [quarta-feira] mas temos aqui jogadores que já vêm de dois jogos seguidos a fazer alguns minutos e é sempre bom ter um dia de pausa para fazer um treino de recuperação com a equipa técnica para na final estarmos aos níveis máximos."