Benfica na final da Taça da Liga feminina após goleada ao Santa Luzia

O Benfica assegurou este sábado o apuramento para a final da Taça da Liga feminina de futsal, com uma goleada por 7-0 ao Santa Luzia, na qual Sara Ferreira se destacou, ao assinar um póquer.

Com golos aos 4, 22, 32 e 34 minutos, a ala encarnada foi decisiva para agendar encontro na final de domingo com o Nun"Álvares, que, horas antes, também em Sines, venceu o Quinta dos Lombos por 3-1, no primeiro jogo das meias-finais.

Inês Fernandes (20 minutos), de livre de 10 metros, Janice (24') e a guarda-redes Ana Catarina (38') marcaram os restantes golos das encarnadas.

A final entre o Benfica e o Nun"Álvares está agendada para domingo, às 13h45, no Pavilhão Multiusos de Sines que, neste fim de semana, recebe a final four da Taça da Liga feminina, em paralelo com a "final eight" masculina.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Sines.

Benfica - Santa Luzia, 7-0.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadoras:

1-0, Sara Ferreira, 04 minutos.

2-0, Inês Fernandes, 20.

3-0, Sara Ferreira, 22.

4-0, Janice, 24.

5-0, Sara Ferreira, 32.

6-0, Sara Ferreira, 34.

7-0, Ana Catarina, 38

Equipas:

Benfica: Ana Catarina, Inês Fernandes, Janice, Fifó e Sara Ferreira. Jogaram ainda: Claudinha, Maria Pereira, Leninha, Sanheiro e Raquel.

Treinador: Pedro Henriques.

Santa Luzia: Wallace, Vanessa, Carina, Ferreira e Pisko. Jogaram ainda: Katy, Maria Rodrigues, Dani, Bete, Bruna, Mara e Cris.

Treinador: Manuel Ventura.

Árbitros: Francisco Costa (AF Viseu) e José Gomes (AF Viseu).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ferreira (38).

Assistência: jogo disputado à porta fechada devido à pandemia de covid-19.