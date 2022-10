Benfica inicia Liga Placard com vitória num jogo equilibrado

A equipa de Pulpis bateu os Leões de Porto Salvo por 1-2, em Oeiras.

O vice-campeão Benfica entrou com o pé direito na Liga Placard 2022/23. Depois de ter perdido a Supertaça para o eterno rival Sporting no desempate por grandes penalidades (4-4 após prolongamento), a formação encarnada foi ao Pavilhão dos Leões de Porto Salvo, em Oeiras, vencer por 1-2 na ronda de abertura da primeira divisão do futsal português.

Num encontro sempre bem disputado, com ritmo elevado e pautado pelo equilíbrio, a equipa orientada pelo espanhol Pulpis chegou à vantagem bem cedo no jogo, logo ao minuto dois. O ala Diego Nunes deixou para trás Rodrigo Hiroshi e, descaído para a direita, disparou para o fundo da baliza. Os Leões foram à procura de chegar à igualdade, mas apanharam pela frente um Léo Gugiel inspirado. Com intervenções de alto nível, o guardião brasileiro, reforço para esta época, foi mantendo o 0-1 no marcador. Aos 12 minutos, já depois de ter pedido pausa técnica, a turma benfiquista fez o segundo. O capitão Bruno Coelho descobriu Rocha e o pivô natural de São Vicente, em São Paulo, encontrou o caminho do golo através do calcanhar.

Na segunda parte, o conjunto da casa entrou mais pressionante, criou algumas oportunidades para reduzir as diferenças, mas a ineficácia ia ditando o resultado. Nos últimos três minutos e meio, os Leões apostaram no 5x4 (guarda-redes avançado) e, à entrada para o derradeiro minuto, foram recompensados. Assistido por Bruno Pinto, Rodrigo Hiroshi atirou a contar. A 27 segundos do fim, Ré teve o empate nos pés, mas finalizou por cima.

No rescaldo ao triunfo, o internacional português Bruno Coelho (que regressou esta temporada à Luz), destacou que o objetivo foi cumprido. "Acho que fizemos um jogo coeso e interessante. Queríamos ganhar, entrar bem no campeonato, mostrar o nosso valor e penso que hoje fizemos isso. Os Leões de Porto Salvo dignificaram a nossa vitória", concluiu o futsalista de 35 anos.