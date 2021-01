Benfica inicia defesa da Taça da Liga em Porto Salvo. Veja o quadro de jogos

Por serem os dois primeiros classificados do campeonato, no sorteio, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, tanto Benfica como Sporting ficaram impedidos de se defrontar nos quartos de final,

O Benfica, vencedor das últimas três edições da Taça de Liga, vai iniciar a defesa do título no campo do Leões de Porto Salvo, enquanto o Sporting joga com o Portimonense, ditou o sorteio realizado.

Numa competição que vai na sexta edição e junta os oito primeiros classificados da primeira volta do campeonato, o Benfica joga os quartos de final em Porto Salvo, em Oeiras, com o vencedor desse jogo a defrontar, em casa, o Viseu 2001 ou o Modicus, nas "meias".

O Sporting, que conquistou as duas primeiras edições, vai a Portimão e, caso vença no Algarve, irá receber nas "meias" Eléctrico ou Fundão, que completam os duelos dos "quartos".

Por serem os dois primeiros classificados do campeonato, no sorteio, que decorreu na Cidade do Futebol, em Oeiras, tanto Benfica como Sporting ficaram impedidos de se defrontar nos quartos de final, com os jogos a ficarem agendados para 25 de março.

Programa dos quartos de final

Eléctrico - Fundão

Viseu 2001 - Modicus

Portimonense - Sporting

Leões Porto Salvo - Benfica

Programa das meias-finais:

Portimonense/Sporting - Eléctrico/Fundão

Leões Porto Salvo/Benfica - Viseu 2001/Modicus