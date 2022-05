Benfica fala em "ato racista deplorável" e age junto da FPF e tribunais

Nilson, jogador da equipa de futsal do Benfica, garante ter sido vítima de racismo na final da Taça de Portugal, contra o Sporting.

Nilson, jogador de futsal do Benfica, recorreu às redes sociais na madrugada do passado domingo para denunciar um "insulto racista por parte de um colega de profissão", na final da Taça de Portugal, com o Sporting, partida que os leões acabaram por vencer por 4-3.

O assunto merece destaque por parte do Benfica esta segunda-feira, na newsletter do clube, com as águias a assegurarem que irão agir "junto das instâncias competentes". Nilson, atleta da nossa equipa de futsal, foi vítima de um ato racista deplorável e agirá em conformidade junto das instâncias competentes, a FPF e tribunais civis. O Sport Lisboa e Benfica está solidário com o seu atleta e apoia-o, através do gabinete jurídico, nesta demanda pela justiça e para que estas manifestações de racismo sejam definitivamente expurgadas do desporto português", pode ler-se.

O jogador, recorde-se, condenou-se "por não ter dito nada ao árbitro ou ao delegado do jogo", considerando que "deveria ter marcado uma posição".