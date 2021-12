Benfica entra da melhor maneira na Ronda de Elite da Champions

Brasileiro Arthur em grande destaque

O Benfica entrou da melhor maneira no Grupo D da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal, num triunfo esclarecedor por 8-3 frente aos húngaros do Haladás, com Arthur em grande destaque.

O brasileiro só fez um golo, mas contou cinco assistências, num jogo dominado por completo pela equipa portuguesa, que assume a liderança do agrupamento, com três pontos, os mesmos dos ucranianos do Uragan, que bateram por 5-3 os espanhóis do Levante.

Haladás - Benfica, 3-8.

Ao intervalo: 1-5.

Marcadores:

0-1, Jacaré, 02 minutos.

0-2, Jacaré, 03.

1-2, Rafael Henmi, 04 (na própria baliza).

1-3, Tayebi, 10.

1-4, Tayebi, 10.

1-5, Fits, 17.

2-5, Leandro Rezala, 25.

2-6, Nilson, 28.

3-6, Zoltán Dróth, 38.

3-7, Arthur, 39.

3-8, Bruno Cintra, 40.

Haladás: Marcell Alasztics, Milan Hajmási, Richárd Dávid, Henrique Souza e Zoltán Dróth. Jogaram ainda Grego Sipos, Ádám Vas, Leandro Rezala, Máté Kovács, Luiggi Baptista e Dávid Vatamaniuc-Bartha.

Treinador: Juanra.

Benfica: Diego Roncaglio, Nilson, Arthur, Rafael Henmi e Jacaré. Jogaram ainda Robinho, Bruno Cintra, Ivan Chishkala, Fits, Tayebi, Afonso Jesus e Silvestre Ferreira.

Treinador: Pulpis.

Árbitros: Kamil Çetin e Ozan Soykan (Turquia).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Henrique Souza (02), Richárd Dávid (21) e Nilson (38).

Assistência: Cerca de 250 espetadores.