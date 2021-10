Benfica entra no campeonato com o pé direito e apadrinhado por Rui Costa

Presidente do Benfica marcou presença no encontro com o Leões de Porto Salvo.

Depois de ter marcado presença no encontro de voleibol com o Fonte do Bastardo, Rui Costa assistiu ao triunfo do Benfica, por 4-0, na receção ao Leões de Porto Salvo, encontro da primeira jornada do campeonato de futsal. O novo presidente das águias, eleito no sábado, dedicou o primeiro dia após a vitória no acompanhamento às modalidades do clube.

Silvestre Ferreira (1'), Chishkala (4' e 25') e Fits (22') marcaram os golos de um jogo que, antes do apito inicial teve, uma homenagem a Afonso Jesus, André Sousa e Bebé, este último guarda-redes do Leões de Porto Salvo, mas com uma ligação passada ao Benfica. Os três sagraram-se campeões do mundo de futsal com a camisola de Portugal.