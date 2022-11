Benfica empata a abrir a Ronda de Elite da Liga dos Campeões

Empate 3-3 com os checos do Chrudim.

O Benfica fragilizou esta quarta-feira a candidatura a um lugar nas meias-finais da Liga dos Campeões de futsal, ao empatar 3-3 com os checos do Chrudim, na estreia do Grupo C da Ronda de Elite, em Almaty, no Cazaquistão.

Num jogo com várias alternâncias no marcador, o líder da liga portuguesa chegou ao intervalo a vencer por 1-0, mas o campeão da República Checa deu a volta (2-1), antes de o Benfica reagir e voltar a colocar-se em vantagem (3-2) e de o Chrudim fixar a igualdade derradeira.

O Benfica, campeão europeu em 2010, não conseguiu confirmar o favoritismo na primeira jornada da Ronda de Elite (na qual se apura apenas o primeiro classificado de cada grupo) e poderá ver-se em dificuldades para se apurar para as meias-finais da competição.

O vice-campeão português defronta na sexta-feira os malteses do Luxol St. Andrews e no domingo os cazaques do Kairat, anfitriões do Grupo C e vencedores da prova em 2013 e 2015, equipas que esta quarta-feira se defrontam, a partir das 15h00 (hora de Lisboa).

O Benfica demorou 12 minutos para quebrar a resistência do Chrudim, altura em que o pivô brasileiro Rocha inaugurou o marcador, depois de ganhar em força à defesa adversária e rematar fora do alcance do guarda-redes Dudu.

A equipa lisboeta controlou o jogo até ao intervalo, mas a vantagem mínima comporta riscos que o Benfica ficou a conhecer quando os checos empataram no início da segunda parte, aos 23 minutos, por intermédio de David Drozd, na recarga a um remate de Everton defendido por André Sousa.

O guarda-redes benfiquista voltou a não conseguir evitar o golo do Chrudim aos 29 minutos, marcado pelo brasileiro Max, na conclusão de um contra-ataque rápido, mas o Benfica igualou pouco depois, aos 33, de novo por Rocha, com um desvio no interior da área, após uma assistência preciosa do ala Silvestre Ferreira.

O vice-campeão português voltou a adiantar-se pouco depois, aos 35 minutos, quando Lúcio Rocha aproveitou um ressalto nas proximidades da área adversária, antes de o Chrudim aproveitar o facto de jogar com um guarda-redes avançado para voltar a empatar, aos 38, de novo por David Drozd.