Benfica e Sporting marcam encontro na final da Taça de Portugal de futsal

Águias derrotaram o Ferreira do Zêzere, enquanto o Sporting venceu o Nun"Álvares.

O Pavilhão Municipal da Póvoa do Varzim vai ser o palco da grande final da Taça de Portugal de futsal, com Benfica e Sporting a medirem forças, domingo, às 21 horas [canal 11]. Um reencontro entre eternos rivais, onde o Benfica vai tentar travar a hegemonia do Sporting, atual detentor dos últimos quatro troféus.

Para chegarem a este jogo, os encarnados venceram o Ferreira do Zêzere, por 3-2, num jogo disputado até ao final. Para o Benfica marcaram Rocha, Ivan Chishkala e Bruno Cintra. Para a turma orientada por João Alcobia os golos foram apontados por Xisto e Costelinha.

No outro encontro do dia, o Sporting venceu o Nun"Álvares, por 5-1. A equipa da segunda divisão até começou a ganhar, com um golo de Cássio, mas a resposta dos leões foi letal com Tomás Paçó, Esteban Guerreiro, Diogo Santos, Pany Varela, e um autogolo de Jô Cambangula a consumarem a reviravolta.