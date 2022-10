Benfica e Nun'Álvares dominam convocatória da seleção feminina de futsal

O Benfica, com seis atletas, e o GCR Nun'Álvares, com quatro, são as equipas mais representadas no lote de 14 convocadas na seleção feminina de futsal para a fase de apuramento para o Campeonato da Europa.

Ana Catarina, Ana Maria Pereira, Fifó, Helena Nunes, Inês Fernandes e Janice Silva são as encarnadas chamadas pelo selecionador Luís Conceição, enquanto Carla Vanessa, Cátia Morgado, Daniela Ferreira e Odete Rocha são as fafenses eleitas.

Burela Pescados, Novasemente GD, Sporting e Santa Luzia, cada um com uma futebolista, completam o lote de equipas a alimentar a seleção, que vai iniciar a participação no Grupo 3 de qualificação em 20 de outubro, em Fafe.

Em relação à fase final do último Europeu, realizado em Gondomar, disputado em junho, registam-se as entradas das benfiquistas Fifó e Helena Nunes, substituindo nas eleitas Ana Pires, do GCR Nun"Álvares, e Ana Sofia Gonçalves, do Cita di Falconaria.

Portugal, vice-campeão da Europa, estreia-se em 20 de outubro frente à Bielorrússia, antes de defrontar Eslovénia, em 21, e Itália, em 23.

Os vencedores de cada um dos quatro grupos avançam para a fase final da competição, para a qual Portugal tenta a terceira presença consecutiva.

A seleção vai concentrar-se domingo no Centro de Estágios de Rio Maior, onde vai realizar sete treinos e duas partidas de preparação, ambas frente à campeã europeia Espanha, que derrotou Portugal na final do último Europeu.

Lista de 14 convocadas:

- Burela Pescados: Jennifer Rodrigues.

- GCR Nun'Álvares: Carla Vanessa, Cátia Morgado, Daniela Ferreira e Odete Rocha.

- Novasemente: Carolina Rocha.

- Benfica: Ana Catarina, Ana Maria Pereira, Fifó, Helena Nunes, Inês Fernandes e Janice Silva.

- Sporting: Carolina Pedreira.

- Santa Luzia: Ana Azevedo.