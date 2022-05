Benfica discute final da Taça de Portugal feminina com Nun'Álvares

Encarnadas venceram confortavelmente, ficando com a baliza a zero, e puderam gerir a capacidade física

O Benfica goleou, este sábado, o Novasemente por 5-0, na segunda meia-final da Taça de Portugal de futsal feminino, em Sines, num encontro em que não precisou desgastar-se fisicamente para assegurar a presença na final, no próximo domingo.

Isto apesar de o Novasemente ter conseguido dar uma boa réplica, sobretudo na primeira parte, dispondo de algumas oportunidades de golo, embora se tenha apresentado em Sines bastante limitado nas opções, com apenas três jogadores de campo como alternativa às titulares.

Carol (03 minutos), com um remate forte e colocado, obrigou a guarda-redes das "águias", Ana Catarina, à primeira grande defesa da tarde, mas foi o Benfica que acabou por desbloquear o marcador por Inês Matos (09), após combinação ao primeiro toque com Dricas, a concluir uma jogada em que a bola circulou por todas as jogadoras "encarnadas".

Pouco depois, Maria Pereira (12) aproveitou um erro de Carol na reposição de bola pela linha lateral e aumentou a vantagem das "encarnadas", já depois de dar um primeiro aviso, dois minutos antes, com um remate ao poste.

Antes do segundo golo das "águias", Carol (11), pressionada por Inês Matos, não conseguiu, na altura, igualar o marcador para a equipa de Espinho e, pelo Benfica, Inês Fernandes (14) também teve excesso de pontaria e acertou no poste da baliza de Diana Monteiro, pelo que, ao intervalo, o marcador registava 2-0 favorável ao Benfica.

A segunda parte iniciou-se, praticamente, com o terceiro golo das "encarnadas", com Maria Pereira (21) a aproveitar o espaço e as facilidades concedidas pelo Novasemente, antes de Leninha (26) fazer o 4-0, na conclusão de um contra-ataque conduzido "a meias" com Inês Matos.

O treinador do Novasemente, Miguel Oliveira, não esperou mais para colocar Bianca Costa no papel de guarda-redes avançada, estratégia que não se traduziu num maior número de oportunidades.

Acabou mesmo por ser o Benfica a chegar novamente ao golo, num remate de Dricas (34), numa jogada em que Kalê foi preponderante a assistir a companheira e a perturbar o ângulo de visão da guarda-redes contrária.

Assim, o Benfica vai encontrar na final da Taça de Portugal, no domingo (20 horas), no Pavilhão Multiusos de Sines, o Nun"Álvares, que, horas antes, bateu o Águias de Santa Marta por 6-3, no mesmo local, e foi a primeira equipa a qualificar-se para a decisão.