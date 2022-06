Benfica critica arbitragem: "Falta que foi sempre habilidosamente ignorada..."

Sporting colocou-se em vantagem na final da Liga Placard, ao ganhar em casa ao Benfica, por 5-4, após prolongamento, no primeiro de cinco encontros da eliminatória decisiva.

O Benfica criticou a arbitragem do jogo com o Sporting - os encarnados perderam a primeira partida da final do play-off -, apontando ao facto da equipa leonina não ter sido punida com a sexta falta.

"Uma sexta falta que foi sempre habilidosamente ignorada e uma expulsão forçada. Ainda assim, na Luz para vencer", pode ler-se na publicação News Benfica, no Twitter.

Recorde-se que o Sporting foi punido com a quinta falta ainda na segunda parte - o jogo teve prolongamento -, sendo que ao ser assinalada a sexta infração, o Benfica teria direito ao livre de 10 metros.

O Benfica reclama, em particular, uma carga de Erick sobre Rocha no prolongamento.

