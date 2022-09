Benfica conquista Supertaça feminina de futsal

Fifó, abraçada por Ana Catarina, apontou o primeiro golo do desafio

As águias chegaram ao sétimo título na competição.

O Benfica conquistou a Supertaça feminina de futsal ao derrotar o Nun´Álvares nos penáltis, depois do 1-1 no final do prolongamento.

Aos sete minutos, Fifó fletiu da direita para o meio e, com um remate de bico ao ângulo superior esquerdo da baliza de Maria Odete (que se exibiu a alto nível), abriu o ativo para a formação encarnada no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.

À passagem do minuto 16, num canto muito bem trabalhado, Cátia Balona, ao segundo poste, fez a igualdade, após assistência de Ana Pires.

O encontro foi então para prolongamento e, nesse período, nenhuma das equipas conseguiu marcar. Foi necessário recorrer ao desempate por grandes penalidades e, nessa decisão, as pentacampeãs nacionais foram mais eficazes, vencendo por 4-3.