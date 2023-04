Benfica conquista mais uma Taça de Portugal de futsal feminino

Venceu na final o Nun"Álvares.

A equipa de futsal feminino do Benfica conquistou neste domingo a Taça de Portugal, depois de vencer, na final, o Nun"Álvares por 4-1.

No jogo que decorreu no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, as águias marcaram por Janice (4'), Leninha (28'), Inês Fernandes (33') e Fifó (39'). Carla Vanessa fez o golo do Nun"Álvares.

Esta é a sétima Taça de Portugal conquistada pelo Benfica.