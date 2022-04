Benfica bate Sporting com eficácia e encurta distância no topo da I Liga

O Benfica pôs fim a um jejum de vitórias sobre o Sporting em tempo regulamentar, que perdurava desde janeiro 2020, ao vencer, esta terça-feira, com eficácia e inspiração de André Sousa, o Sporting, por 3-2, na 22.ª jornada da I Liga.

Pese o início fulgurante dos leões, de visita ao Pavilhão da Luz como donos do primeiro lugar, e o maior número de oportunidades, todas travadas por André Sousa, as águias colocaram-se, contra a maré, em (larga) vantagem, rapidamente.

Aos 13', Jacaré abriu o marcador para o Benfica, enquanto Arthur, aos 16', seguiu a toada do colega de equipa e, por sua vez, ampliou o placar, reforçado, três minutos depois, quase a soar o apito para intervalo, novamente pelo brasileiro.

No segundo tempo, o ímpeto leonino manteve-se, dada a desvantagem, mas Sousa manteve o nível entre postes e os encarnados também foram capazes de pôr os sportinguistas em sentido. Mas não de forma a evitar reação contrária. A faltarem apenas dois minutos para o fim (38'), as águias tremeram quando Merlim e Cavinato reduziram a vantagem dos da casa.

Ainda antes desses dois golos leoninos, o Benfica cometeu uma sexta falta, o que permitiu ao Sporting dispor de um livre de dez metros, aos 32 minutos, mas o guarda-redes benfiquista, quem mais, travou o disparo de Cardinal.

O Sporting, focado em dissolver um triunfo que, a certa altura, não parecia fugir ao Benfica, apostaram num 5x4, mas as águias mantiveram a coesão defensiva demonstrada na maior parte do desafio e somaram três pontos. Além disso, André Sousa fez mais uma defesa (decisiva!) a 15 segundos do término...

Este triunfo, por 3-2, permitiu ao Benfica encurtar distâncias na tabela classificativa da I Liga, liderada pelo Sporting, com 63 pontos, agora só com mais quatro do que o rival lisboeta, segundo classificado, a três jornadas do final da fase regular.