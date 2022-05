Benfica bate ACCS e garante último lugar do pódio na Liga dos Campeões

Redação com Lusa

O Benfica, que já venceu a prova em 2010, chega assim ao pódio da "Champions" de futsal pela quarta vez, com o título a ser decidido ainda hoje na final entre o Sporting, detentor do troféu, e os espanhóis do FC Barcelona

O Benfica garantiu hoje o terceiro lugar na Liga dos Campeões de futsal, depois de bater os franceses do ACCS Asnières por 5-2, em partida disputada na Arena de Riga, na Letónia.

Os "encarnados", que ao intervalo já venciam por 1-0, marcaram por Tayebi, aos 20 minutos, Chishkala (30), Silvestre Ferreira (33), Jacaré (39), e Rafael Henmi (40), enquanto os tentos da equipa francesa, que conta com o português Ricardinho, foram apontados por Toure, aos 33 minutos, e Lutin (37).

