Benfica anuncia rescisão de contrato de Fits

Ligação entre o emblema encarnado e o pivô brasileiro chegou ao fim.

O Benfica anunciou esta quinta-feira a rescisão de contrato de Fits, agradecendo ao pivô brasileiro "o empenho de águia ao peito".

Fits chegou ao Benfica em 2018, tendo conquistado um campeonato e duas Taças da Liga.

"O Benfica informa que o atleta Fits deixou de fazer parte do plantel sénior de futsal, após ter sido acordada a rescisão contratual. O clube agradece o seu empenho de águia ao peito desde 2018, período no qual ajudou a conquistar um Campeonato Nacional e duas Taças da Liga, deixando votos de felicidades para o seu futuro", escreveu o emblema encarnado no site oficial.