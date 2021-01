Belenenses anuncia saída de José Feijão do comando técnico da equipa

O Belenenses recorreu esta segunda-feira às redes sociais para anunciar a saída do treinador do comando técnico do clube.

Terminou a ligação de José Feijão e do Belenenses. O treinador de 57 anos assumiu o comando técnico do clube em outubro de 2019, mas os resultados da presente temporada ditaram a a saída.

Neste momento, o Belenenses ocupa a penúltima posição da classificação, com apenas 10 pontos em 16 jogos. A derrota caseira diante do Fundão no último jogo pode ter sido o fator decisivo.

Na mensagem de despedida ao treinador, o Belenenses enalteceu "a enorme dedicação, capacidade de trabalho e inexcedível paixão clubística que José Feijão sempre demonstrou".

Para além de José Feijão também os restantes elementos da equipa técnica saem do clube.

Não Perca Portugueses Entrevista exclusiva com um campeão do mundo: "Todos acreditam em Abel" Campeão do Mundo em 1994, e senhor de um invejável palmarés no Brasil, é hoje um dos mais respeitados comentadores de TV na Fox Sports. A O JOGO analisa o momento do Palmeiras e não só.