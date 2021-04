Bebé, um goleador nato: "Antes nem tinha cuidado com a alimentação"

Chegou ao Futsal Azeméis na época passada, naquela que foi a estreia no principal escalão. No último fim de semana, bisou e ajudou a equipa a carimbar a permanência.

Na penúltima jornada da fase regular da Liga Placard, o Futsal Azeméis garantiu a permanência ao vencer o Eléctrico, por 7-4. Um triunfo expressivo que contou com a participação direta de Bebé, com dois golos apontados. O ala de 22 anos, que chegou a Oliveira de Azeméis na temporada passada, foi um dos protagonistas do encontro e, atualmente, soma 13 golos em 27 jogos.

"Fiquei muito contente pelos golos, mas principalmente pela equipa ter conseguido a permanência, que era um objetivo que tínhamos há muito tempo", resumiu sobre o encontro que acabou em festa para os oliveirenses, abordando, depois, as principais dificuldades sentidas ao longo da temporada. "A pandemia foi o maior entrave. A nossa equipa parou muitas vezes, ficamos muto tempo sem treinar e depois tivemos muitos jogos consecutivos, sem tempo para descansar. Nessas alturas foi tudo muito complicado para todos", contou o ala.

Começou tarde a jogar futsal, com a idade de júnior, e sem muitas ambições. O tempo e as oportunidades mudaram a perspetiva do ala, que ambiciona chegar a patamares mais elevados

A chegada a Oliveira de Azeméis marcou também a estreia de Bebé no principal escalão da modalidade, época que o atleta definiu como "de aprendizagem" para o futuro. "Foi a minha estreia na Liga Placard, marquei poucos golos e tive poucos minutos, mas sabia que tinha de ter paciência e agora estou a colher os frutos disso. No geral, está a ser uma experiência muito positiva", partilhou o ala que antes do Futsal Azeméis representou o Caxinas. Clube pelo qual nutre um carinho especial. "Foi o clube que me fez dar o salto, onde aprendi muito. É um clube pelo qual estou a torcer e que espero que se mantenha na primeira divisão", desejou Bebé.

Quando começou na modalidade, o ala não tinha o objetivo de fazer carreira, mas com o tempo, a paixão pelo futsal falou mais alto. "Antes jogava futsal por jogar, e nem tinha cuidado com a alimentação, cheguei a pesar 90 quilos quando tinha idade de júnior, mas depois decidi melhorar fisicamente para atingir outros patamares. Foi graças ao futsal que me tornei mais saudável e agora quero continuar a jogar", concluiu o ala que se iniciou nos portuenses do Fonte da Moura.