Batata junta-se a Tom e Fabrício no Futsal de Azeméis

Rafael Batata vai reforçar o Futsal Azeméis em janeiro. Tom e Fabrício Lima também

Rafael Batata, ex-Campo Mourão, é aguardado em Oliveira de Azeméis no final deste mês para reforçar o Futsal Clube de Azeméis. O ala brasileiro, de 27 anos, atuava na principal Liga brasileira depois de na época 2018/19 ter representado o Apoel. Depois de ter jogado no Chipre, esta será a segunda experiência de Batata fora do Brasil, onde já representou também o Cascavel Futsal e o Assoeva.

Em 19 jogos, já em 2020, altura em que regressou do Chipre para voltar a ingressar no Campo Mourão, que já havia representado entre 2012 e 2014, o ala canhoto apontou sete golos.

Rafael Batata junta-se, assim, a outras duas contratações já anunciadas pelo clube oliveirense, que nas últimas três partidas do campeonato somou outras tantas vitórias depois de um arranque de época conturbado. Os brasileiros Tom e Fabrício Lima ingressaram no Futsal de Azeméis depois de curtas passagens de ambos pelo SC Ferreira do Zêzere, da 2ª Divisão Nacional.

Tom é um ala de 29 anos que já atuou nos emblemas brasileiros do Minas e Pato Futsal antes de chegar a Portugal, já neste ano de 2020. Em seis jogos no Ferreira do Zêzere, marcou sete golos. Fabrício Lima é um fixo, de 24 anos, e chegou também este ano ao nosso país, tendo feito cinco golos em seis jogos ao serviço do Ferreira do Zêzere. Fabrício Lima conta com passagem pelos cipriotas do Apoel na temporada 2019/2020