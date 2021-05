"Barcelona? Sporting vai em 40 e tal jogos sem perder, isso diz bem do caráter da equipa"

Treinador do Sporting fez a antevisão da final da Liga dos Campeões de futsal frente ao Sporting.

O treinador de futsal do Sporting, Nuno Dias, repartiu o favoritismo na final da Liga dos Campeões diante dos espanhóis do Barcelona, mas enalteceu o espírito de ambição para poder reconquistar o troféu.

"Perspetivo um jogo difícil, mas entendo que o Sporting tem 50 por cento de probabilidades. É a isso que nos vamos agarrar, sabendo que temos qualidade e que estamos num momento extraordinário. A nossa equipa talvez viva o melhor momento em termos de união e espírito de equipa ao longo de 10 anos no Sporting", expressou aos jornalistas.

Em videoconferência de imprensa de antevisão ao jogo decisivo, Nuno Dias frisou que, "quando a inspiração não traz resultado, a transpiração vai ajudar e fazer com que as coisas resultem" a favor do Sporting, numa prova do caráter e ambição leoninos.

"O Sporting já leva 40 e tal jogos sem conhecer a derrota, só com três empates. Isso diz bem do caráter, ambição e espírito que esta equipa tem, de querer sempre mais e não relaxar. É com esse espírito de ambição que encaramos o jogo", atirou o técnico.

O Sporting derrotou o campeão russo, KPRF Moscovo, e o campeão espanhol, Inter Movistar, para alcançar a final, na qual terá pela frente o detentor do troféu continental, que superou os eslovenos do Dobovec e os cazaques do Kairat Almaty esta semana.

"O Barcelona é uma das melhores equipas do mundo, com jogadores de grande nível. Tem, em quantidade e qualidade, um dos melhores plantéis do mundo, penso que é a opinião geral de quem conhece e anda no futsal", analisou, sobre os catalães.

Nuno Dias elogiou o trajeto e evolução dos seus jogadores, mostrando-se orgulhoso por treiná-los, pois "têm sido extraordinários nas abordagens", agradecendo também à sua equipa técnica por todo o trabalho árduo que tem efetuado nesta final a oito.

Sporting e Barcelona, os últimos dois vencedores da prova europeia, discutem na segunda-feira o troféu da Liga dos Campeões de futsal, na final marcada para as 19h00, no pavilhão Dvorana Kresimir Cosic, em Zadar, na Croácia.