Barcelona quer reforçar-se com jogador do Sporting

Erick Mendonça, do Sporting, interessa ao Barcelona

Erick Mendonça, que termina contrato com o Sporting no final desta época, interessa ao Barcelona.

O Barcelona está a "preparar uma oferta" por Erick Mendonça, adianta o jornalista espanhol Xavi Lorente. O clube espanhol deverá perder Carlos Ortiz no final da época e olha para o universal do Sporting como possível substituto.

O jornalista Gustavo Muñana refere também que o empresário do internacional português, de 27 anos, já reuniu com responsáveis do Barça em agosto.

O emblema culé já tem no plantel o português André Coelho.