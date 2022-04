Barcelona bate Benfica no prolongamento e defronta Sporting na final da Champions

Sporting e Barcelona vão reeditar a final da edição passada da competição.

O Barcelona venceu esta sexta-feira o Benfica, por 5-4, no prolongamento, após o 4-4 no final do tempo regulamentar, e vai defrontar o Sporting na final da Liga dos Campeões (domingo, 18h00).

O Benfica começou bem melhor, chegando ao intervalo a vencer por 3-0 (golo de Tayebi logo no primeiro minuto, de Rocha aos 9' e Afonso Jesus aos 17', mas o Barcelona entrou com tudo no segundo tempo, marcando quatro golos sem resposta (autogolo de André Sousa aos 21, um golaço de Ferrão aos 31', e bis de Dyego, aos 35' e 38').

Ainda assim, o Benfica conseguiu restabelecer a igualdade ainda antes do tempo regulamentar, por Chishkala (aos 38'), que estava a jogar como guarda-redes avançado, levando assim o jogo para o prolongamento.

O balde de água fria chegou a 17 segundos do final do prolongamento, quando Adolfo, assistido por Dyego, fechou as contas do marcador.