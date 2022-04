Declarações do selecionador Jorge Braz após o Portugal-Bélgica (4-3), em jogo de preparação para o campeonato mundial

Sobre o jogo: "Foi um jogo típico de último jogo da época desportiva da seleção nacional: muitas oscilações, momentos brilhantes e depois alguns erros que habitualmente não cometemos. Isso levou a que a Bélgica tivesse confiança de que fosse possível chegar a um resultado positivo. Pelo que construímos em certos momentos, deveria ter dado para chegar à fase final e eles não terem essa confiança. Estou muito satisfeito com esta semana em que estivemos juntos, com o que vivemos, relembramos e projetamos para o futuro. A próxima época vai ser duríssima, temos de perceber como a vamos iniciar, o que é preciso e foi com sentimentos muito importantes que estivemos aqui esta semana com a família reunida."

Eficácia e quantidade: "Neste jogo, a eficácia foi melhor e, mesmo assim, continuamos a não melhorar o que seria desejável. Finalizámos melhor, selecionámos melhor, e, se continuássemos a ter a eficácia do início do jogo, então seria mais confortável. Foi interessante relembrar defender e sofrer um bocadinho para segurar a vitória. Estou satisfeito com o final de época e como terminou. Atenção à quantidade de internacionais que conquistaram os últimos dois títulos e não vieram cá connosco e ainda os jovens que aí vêm. Só posso estar extremamente confiante no futuro, as escolhas são difíceis, mas continuamos a dar uma enorme importância às nossas bases, a qualificar o processo formativo do jogador português. Depois vão acontecendo coisas destas [primeiro golo do Miranda pela seleção], jogadores a estrearem-se e a marcar e, olhando para essas bases, há muitos miúdos com enorme potencial para serem internacionais".