Declarações de Ricardinho, melhor jogador do Mundial de futsal, aos jornalistas, na Cidade do Futebol.

Até quando Ricardinho com a camisola da seleção? "Seria muito triste estar a especular ou falar de coisas depois de um feito destes. Custa tanto conquistar um título destes, que estar a mudar o assunto para uma coisa que para mim não deveria ser tão importante, seria chover sobre o molhado. Estou orgulhoso desta seleção, de termos chegado até aqui, de conseguirmos ser campeões da Europa e do Mundo... Dentro de dois meses vamos defender a nossa camisola sendo campeões da Europa e do Mundo e isso é um mérito incrível."