Arthur continua no Benfica até 2024: "Não tenho palavras"

Ala internacional brasileiro mantém-se na equipa de futsal das águias.

O ala internacional brasileiro Arthur renovou contrato com o Benfica até 2024 e prepara-se para cumprir a terceira época ao serviço do futsal dos encarnados.

"Arthur renovou o vínculo contratual com o clube até 2024 e vai para a terceira temporada ao serviço da equipa de futsal do Sport Lisboa e Benfica. Um momento muito desejado pelo ala de 28 anos", informou o Benfica.

O jogador chegou à Luz em 2020/21, depois de duas épocas no Barcelona, e antes representou as equipas brasileiras do Praia Clube, Corinthians e Magnus Futsal, numa carreira em que vestiu por 16 vezes a camisola da seleção do Brasil.

"Não tenho palavras para descrever este momento. Como disse quando cheguei, sempre tive desejo de vestir a camisola do Benfica, e estar hoje a concretizar mais anos pelo clube deixa-me muito feliz, estou muito grato", disse o jogador, em declarações à BTV.