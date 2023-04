Arthur bisa no triunfo do Benfica em Ferreira do Zêzere

Os encarnados regressaram às vitórias depois de terem perdido, em casa, frente ao Fundão.

Na abertura da 21ª e penúltima jornada da fase regular da Liga Placard de futsal, o Benfica foi à quadra do Ferreira do Zêzere vencer por 2-4. Desta forma, depois da derrota caseira diante do Fundão, a equipa às ordens de Mário Silva regressou às vitórias e segue no terceiro lugar da tabela classificativa, somando agora 47 pontos.

Numa primeira parte pautada pelo equilíbrio, com oportunidades para os dois lados, Jacaré, pivô brasileiro, abriu o ativo à passagem dos 15 minutos, quando rodou sobre João Baptista e rematou forte, de pé direito, para o fundo das redes.

No segundo tempo, Arthur, por duas vezes, e Gonçalo Sobral marcaram para os encarnados, enquanto Xisto, de calcanhar, e Costelinha, na cobrança de um livre direto, reduziram para a formação da casa, que ocupa a nona posição, com 21 pontos.