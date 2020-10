Arranca a Liga de Futsal: os plantéis, os favoritos e uma luta terrível lá em baixo

Liga de Futsal começa esta sexta-feira no Pavilhão João Rocha e traz novidades nesta nova época

Arranca nesta sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, a Liga de Futsal época 2020/21. Para trás ficou uma temporada que não teve campeão, à semelhança das outras modalidades, pois a I Divisão terminou à 20.ª Jornada por via da covid-19 e pelo caminho ficou também a Taça de Portugal, que ia entrar nas meias-finais.

Sem descidas, a FPF realizou um torneio de acesso ao principal escalão com 10 equipas da II Divisão e no final as subidas foram festejadas por Dínamo Sanjoanense e Caxinas, que aumentaram de 14 para 16 o número de clubes da prova. Como tal, em vez de descerem duas equipas vão ser despromovidas quatro à II Divisão, para que 2021/22 tenha 14 emblemas, e nessa época voltarão a descer quatro equipas até que a Liga chegue a um novo e derradeiro formato de 12 clubes em 2022/23.

Mudanças à parte, na luta pelo título continuará tudo na mesma, salvo alguma surpresa gigantesca. Ou seja, Benfica, o ainda campeão em título, e Sporting são os eternos favoritos.

Na classe média, o equilíbrio domina entre clubes como Modicus, Quinta dos Lombos e Leões de Porto Salvo num patamar teoricamente e ligeiramente acima de Fundão, Braga/AAUM, Eléctrico, Futsal Azeméis, Viseu 2001, Burinhosa e Portimonense. Belenenses e Candoso estavam praticamente condenados à descida antes do fim da competição e resta saber se esta temporada poderão fazer melhor e evitar a queda no segundo patamar.

Este é também o ano dos cortes nos orçamentos, a começar pelo Sporting, o ainda detentor da Liga dos Campeões. Os leões viram sair Léo Jaraguá e Deo e fizeram regressar o emprestado Mamadu Turé. Não significa, porém, que o Sporting esteja mais fraco. As principais figuras, como Guitta, Merlim, Rocha, Taynan, Cavinato ou Cardinal, mantêm-se e jovens como Tomás Paçó, Zicky ou Turé terão o seu espaço.

O Benfica apresenta mais mexidas: perdeu o capitão Bruno Coelho, mas também Fernandinho, Drasler e Chaguinha, para além do guarda-redes Cristiano que, contudo, era suplente de Roncaglio e André Sousa. Porém, as águias colmataram todas as saídas e entraram Nilson, Tayebi, Arthur e Chishkala.

Revolução ainda maior teve o Braga. É certo que Miguel Ângelo (Benfica) é um reforço sonante, mas nove dos 15 jogadores do plantel têm idade igual ou inferior a 21 anos. As mexidas no Braga foram aproveitadas pelo Modicus, que contratou no Minho Coelho, Ricardinho e Márcio Moreira.

O Leões de Porto Salvo apostou na continuidade e só tem dois reforços, ambos sub-21, e a Quinta dos Lombos fez o mesmo, embora conte com as entradas de peso do goleador Júnior (Viseu 2001) e da promessa Tiago Fernandes (emprestado pelo Benfica). Fundão e Viseu 2001 apostaram no mercado brasileiro, o Eléctrico mistura juventude com a experiência de alguns canarinhos, e o Futsal Azeméis também manteve a espinha dorsal. Que comece uma das melhores Ligas da modalidade.

Plantéis

Sporting

Guarda-Redes: Gonçalo Portugal; Guitta; Bernardo Paçó

Fixos: Tomás Paçó; Erick Mendonça; João Matos

Alas: Mamadu Turé (ex- Minerva, Suíça); Pauleta; Pany Varela, Alex Merlim; Taynan; Cavinato

Pivôs: Zicky; Cardinal; Rocha

T: Nuno Dias

Benfica

Guarda-Redes: Martim Figueira; Diego Roncaglio; André Sousa

Fixos: Afonso Jesus; Nilson Miguel (ex- Braga/AAUM); Fábio Cecílio

Alas: Silvestre Ferreira (ex- Eléctrico); Tiago Brito; Arthur (ex- Benfica); Rafael Henmi; Robinho; Chishkala (ex- Ugra, Rússia)

Pivôs: Jacaré; Fits; Tayebi (Kairat, Cazaquistão)

T: Joel Rocha

Modicus

Guarda-Redes: Rui Pedro; Trapa

Fixos: Rafa Fonseca; Óscar Santos; Ricardo Gonçalves

Universal; Amílcar Vieira

Alas: Zezinho (ex- Caxinas); Gonçalo Santos (ex- Saavedra Guedes), Coelho (ex- Braga/AAUM); Márcio Moreira (ex- Braga/AAUM); Ricardinho (ex- Braga/AAUM); Uesler; Fábio Lima; Cigano; Bruninho; Iuri Barros

Pivô: Willian Carioca

T: Ricardo Ferreira

Leões de Porto Salvo

Guarda-Redes: Bebé; Pedro Martinho (ex- Benfica sub-20); Bruno Marques

Fixos: Diogo Santos; Rodrigo Hiroshi; Pedro Cary

Alas: Danny; Bruno Pinto; Francisco Oliveira; Daniel Machado; Ré; Dura; Wesley

Pivôs: Tomás Reis (ex- Braga/AAUM); André Galvão; Papa Unjanque

T: Rodrigo Pais de Almeida

Quinta dos Lombos

Guarda-Redes: Paulo Pereira; Eduardo Azêdo; Zé Pedro

Fixos: Eddy; Gonçalo Sobral

Alas: Bruno Santos; Bruno Vicente; Júnior (ex- Viseu 2001); Rúben Santos (ex- Leões de Porto Salvo); Ivo Oliveira, Hugo Eduardo; Tiago Fernandes (ex- Modicus); Manuel Mesquita; Alesandro

Pivôs: Hugo Neves (ex- Sporting); Ludgero

T: Jorge Monteiro

Futsal Azeméis

Guarda-Redes: Nuno Costa (ex- Dínamo Sanjoanense); Leandro Rodrigues; Gerson Pinho

Fixos: Tiago Sousa

Alas: Rúben Freire; Ruan Silvestre; Sérgio Costa; Bebé; Pedrinho; Diogo Couceiro; Emerson

Pivôs: João Vigário; Rúben Góis

T: Ricardo Canavarro

Braga/AAUM

Guarda-Redes: Vítor Hugo; Marco Oliveira; Leandro Costa

Fixos: Vítor Hugo Silva (ex- Pato Futsal, Brasil); Ricardo Lopes; Fábio Neves

Alas: Samuel Marques; Gustavo Rodrigues; Miguel Ângelo (ex- Benfica); Bruno Cintra; Nicolás Lachaga (ex- San Lorenzo, Argentina); Hebbert Bolt (ex- Ayat, Cazaquistão); Tiago Correia; Xandoca

Pivôs: Allan Guilherme; Cássio

T: Paulo Tavares

Fundão

Guarda-Redes: Luan Muller (ex- ACEL, Brasil); Tiago Couto (ex- Benfica sub-20); Costinha

Fixos: Guilherme Meira (ex- Belenenses); Rui Moreira (ex- Benfica sub-20)

Alas: Jair Pereira; Pedro Senra (ex- Portimonense); Juninho; David Gomes; Sévio Marcelo (ex- Sporting); Wilson Cabral; Nem; Mário Freitas; Peléh

Pivôs: Felipe Leite

T: Nuno Couto

Viseu 2001

Guarda-Redes: Ginhu; Bruno Felipe; João Silva (ex- Portimonense)

Fixos: Lucas Otanha (ex- Uspinjaca, Croácia); Caio Santos (ex- Ladoeiro)

Universais: Pedro Peixoto e Fábio Neves

Alas: Luís Lopes; Gonçalo Almeida; Matheusinho (ex- Curitibanos, Brasil); Rafael Marques; Ezequiel Reis (ex- Sassoeiros); Lucas Amparo; Russo; Daniel Ramos (ex- Petrarca, Itália); Lukinhas (ex- Guarani, Brasil)

Pivôs: Kiko (ex- Burinhosa); Alexandre Lopes; Rafa Stocker (ex- Joaçaba, Brasil)

T: Paulo Fernandes

Eléctrico

Guarda-Redes: André Correia (ex- Benfica); Diogo Basílio; Diogo Mateus

Fixos: Dudu (ex- Campo Mourão, Brasil); Renan Fuzo; Bruno Graça

Alas: Telmo Lourenço; Célio Coque (ex- Benfica); Rodriguinho; Henrique Vicente; Costelinha (São José, Brasil); Miguel Pegacha; Paulinho (ex- Futsal Azeméis); Filipe Pereiro

Pivôs: Milton Dias; Robério (ex- Pato Futsal, Brasil)

T: Kitó Ferreira

Burinhosa

Guarda-Redes: Welton; João Azevedo

Fixos: Ciro; Vitinho (ex- Ferreira do Zêzere)

Alas: Marquinhos; Pimpolho; Russo; Tiago Pereira; Freddy (ex- Futsal Polistena, Itália); Paulo Ferreira; Beto (ex- Amarense)

Pivôs: Rick; Piter (ex- Real Madruga, Brasil)

T: Alex Pinto

Portimonense

Guarda-Redes: Moreira (ex- Toulon, França); Guta (ex- Sassoeiros)

Universal: Paulinho Rocha

Alas: Kanika (ex- Tenax, Itália); Paulinho; Nuno Miranda; Filipinho; Divanei; Caio Ruiz; Deivão; Wendell (ex- Eléctrico)

Pivôs: André Rochato; Caio Júnior (ex- Pato Futsal, Brasil)

T: Pedro Moreira

Belenenses

Guarda-Redes: Pedro Mónica; João Amaral (ex- Fonsecas e Calçada)

Fixos: Gerson Sanches (ex- Sassoeiros); Sandro Silva (ex- Sporting)

Alas: Marcílio; Ian; Nardinho; João Marques; Alan Gitahy; Tiago Cruz

Pivô: Telmo Sousa (ex- Benfica sub-20)

T: José Feijão

Candoso

Guarda-Redes: Sandro; Cláudio Carvalho (ex- Rio Ave); João Freitas

Fixos: Paulo Ferreira (ex- Futsal Azeméis); Thales Feitosa (ex- Estrela Vermelha, Sérvia)

Alas: Hélder Cristiano; Amílcar Gomes (ex- Braga/AAUM); Francisco Mikus (ex- Aves); Xande (ex- Burela, Espanha); Julinho; João Mikus (ex- Aves); Paulinho Roxo (ex- Braga/AAUM); Pirica

Pivôs: Sandro Rodrigues; Fábio Miranda; João Miguel (ex- Rio Ave)

T: Henrique Passos

Caxinas

Guarda-Redes: Joel Silva; Miguel Ribeiro; Tiago Sacramento; Pedro Ferreira

Fixos: Miguel Moura (ex- Cohaemato); Pedro Acácio; Raúl Moreira; Pedro Carvalho

Alas: Côco; Diogo Amorim; Carlos Monteiro; Zé Monteiro (ex- Candoso); Miguel Ângelo (ex- Rio Ave); Kéké (ex- Aves); Lúcio Rocha; João Baptista

Pivôs: Ricardo Costa; Hélder Ferreira (ex- Nun'Álvares); Preto

T: Nuno Silva

Dínamo Sanjoanense

Guarda-Redes: Rui Capelas (ex- Saavedra Guedes); Babas; Miguel Isolino

Fixos: Chico Leitão; Valter Batista

Universais: Nando Costa; João Carvalho

Alas: Diogo Tavares, Pedro Gomes, Xavier Moreira, Emídio Batista, Tiago Silva, Rúben Mateus, Franklin Neto (ex- Braga/AAUM)

Pivôs: Pedro Sousa; Yvaaldo Gomes (ex- Nelas)

T: Luís Almeida