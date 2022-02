APAF apresenta queixa contra vice-presidente do Benfica

APAF Perante o teor na newsletter do Benfica e as declarações de Fernando Tavares

A arbitragem da final da Taça da Liga de futsal não agradou ao Benfica, que nesta segunda-feira faz críticas à "falta de critério em várias decisões", segundo o clube encarnado. As águias revelam que vão fazer uma exposição à Federação Portuguesa de Futebol e consideram que a "verdade desportiva foi colocada em causa".

Já no domingo, Fernando Tavares, vice-presidente do Benfica, deixou fortes críticas à equipa de arbitragem da final da Taça da Liga em futsal, ganha pelo Sporting. "O que se passou aqui foi uma autêntica vergonha, uma palhaçada. Uma equipa de arbitragem sem qualquer tipo de qualidade que desequilibrou o jogo a favor do Sporting, com um cartão vermelho ao Rocha"

Perante o teor na newsletter do Benfica e as declarações de Fernando Tavares, APAF apresentou queixa ao Conselho de Disciplina.