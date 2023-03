Antes de iniciar o Europeu, Portugal vence novamente a Ucrânia em jogo particular

Redação com Lusa

Portugal goleia Ucrânia no último teste para o Europeu de futsal feminino.

A seleção portuguesa feminina de futsal voltou a golear a Ucrânia, desta vez por 6-1, no último jogo de preparação para o Europeu, disputado este sábado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Carla Vanessa, Iryna Dubytska (na própria baliza), Fifó, Cátia Morgado e Lídia Moreira adiantaram a equipa portuguesa na primeira parte, com Carolina Rocha a aumentar a diferença na segunda. Do lado ucraniano, o único tento foi apontado por Anna Shulha, a quatro minutos do final da partida.

Naquele que foi o segundo teste diante das ucranianas, e o último antes do Europeu, o resultado começou cedo a ser construído, com Carla Vanessa, logo aos quatro minutos, a inaugurar o marcador.

Nos seis minutos seguintes, a equipa das quinas marcou por mais quatro ocasiões.

A primeira beneficiando de um autogolo de Iryna Dubytska, e a segunda por Fifó, que atirou sem hipóteses.

Aos nove minutos, foi Cátia Morgado, ao segundo poste, a concluir uma excelente jogada coletiva, e, aos 10, foi Carolina Rocha a surgir isolada e a assistir Lídia Moreira para o quinto golo da noite.

Na etapa complementar, Carolina Rocha dilatou a diferença, após uma boa combinação com Carla Vanessa, sendo que a Ucrânia ainda viria a reduzir, a quatro minutos do fim, na sequência de um remate portentoso de Anna Shulha.

A seleção portuguesa feminina de futsal defronta a Espanha, no dia 17, às 15:00, na meia-final do Campeonato da Europa, que se realiza em Debrecen, na Hungria.

Caso se qualifique para a final, o conjunto orientado por Luís Conceição vai disputar o título europeu diante da vencedora da outra meia-final, que opõe precisamente a Ucrânia e a Hungria.

Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal - Ucrânia, 6-1.

Ao intervalo: 5-0.

Marcadores:

1-0, Carla Vanessa, 04 minutos.

2-0, Iryna Dubytska, 07 (própria baliza).

3-0, Fifó, 08.

4-0, Cátia Morgado, 09.

5-0, Lídia Moreira, 10.

6-0, Carolina Rocha, 29.

6-1, Nataliia Mytrofanska, 36.

Equipas:

- Portugal: Ana Catarina, Inês Matos, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Fifó, Cátia Morgado, Ana Azevedo, Janice Silva, Pisko, Sara Ferreira, Carolina Rocha, Odete Rocha, Raquel Santos, Lídia Moreira e Marta Costa.

Treinador: Luís Conceição.

- Ucrânia: Viktoriia Kyslova, Anna Shulha, Nataliia Mytrofanska, Polina Drozd, Iuliia Tytova, Alona Kyrylchuk, Kseniia Hrytsenkko, Snizhana Volovenko, Olenksandra Skybina, Anastasiia Terekh, Iryna Dubytska, Taisiia Babenko, Iuliia Forsiuk e Vira Diatel.

Treinador: Oleg Shaytanov.

Árbitro: Rúben Santos (AF Porto), Cristiano Santos (AF Porto), Rita Ferraz (AF Leiria) e Diogo Araújo (AF Porto).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Anna Shulha (15).

Assistência: 464 espectadores.