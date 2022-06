André Sousa e o título perdido: "Temos de ganhar. Não chega. Queremos mais"

Declarações do guarda-redes do Benfica, no final do encontro com o Sporting (4-3)

O que faltou ao Benfica? "É importante perceber que fazer tudo não chega. Há aqui factores importantes que temos de ter em consideração que fazem a diferença nos jogos. Se formos analisar os jogos das finais, todos são equilibrados, e não foi sempre para o mesmo lado, infelizmente. Há coisas a melhorar. Quem joga no Benfica tem de perceber que isto não pode acontecer. Temos de ganhar, finalmente, porque já é muito tempo sem ganhar. Nenhum de nós está minimamente satisfeito com o que aconteceu. Não chega. Queremos mais. Agora é tempo de descansar, de férias. Foi uma época difícil, longa, não vale a pena estar a chover no molhado."

Futuro do Benfica: "O Benfica pensa no presente: o Benfica tem de ganhar, ponto. É isso que nós todos, na estrutura, jogadores, staff, temos de perceber. Se assim não é, ficamos todos desiludidos, como estamos hoje. Mas, agora há pouco a fazer. Vem aí as férias, é preciso repousar, analisar, refletir no que foi feito para trás, porque está longe, muito, muito longe de ser uma época bem conseguida."