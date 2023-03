André Coelho: "Não estamos a olhar para recordes..."

Redação com Lusa

Declarações de André Coelho, jogador português, após o Bielorrússia-Portugal (2-4), do Grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Mundial'2024 de futsal, disputado esta terça-feira em Erevan, na Arménia.

Análise ao jogo: "Já tínhamos a qualificação [garantida], mas também é importante dignificar Portugal, levar o jogo a sério. Toda a equipa esteve comprometida, acho que estivemos bem. Parabéns a todos por este trajeto, e agora que venha o próximo. O momento-chave foi o 3-2 do Fábio Cecílio, que nos faz renascer de novo no jogo. Estávamos um bocado em baixo e esse golo elevou um bocado a moral."

Seriedade: "Levamos todos os jogos a sério, não estamos a olhar para recordes. Claro que entramos em todos os jogos para ganhar e, portanto, essa senda de vitórias que temos tido ao longo dos anos são reveladores do compromisso que nós temos. Esses anos todos que estamos sem perder é uma consequência do nosso trabalho e sinal de que as coisas têm sido bem feitas."