"André Coelho? Estávamos na seleção quando foi o sorteio, existem picardias saudáveis"

Os jogadores da equipa de futsal do Benfica estão satisfeitos com o regresso à final four da Liga dos Campeões, mas alertam para as dificuldades que vão enfrentar na meia-final, frente aos espanhóis do Barcelona.

O Benfica, que venceu a prova em 2009/10 e regressa à final four depois da última presença em 2015/16, vai defrontar na sexta-feira o Barcelona, que já venceu a competição por três vezes, enquanto o Sporting, detentor do troféu, vai jogar com os franceses do ACCS Asnières Villeneuve, de Ricardinho, na outra meia-final.

"Para nós, Benfica, é importantíssimo este regresso, estes são os palcos a que o Benfica tem de habituar os seus adeptos, que temos de lutar todos os anos e é muito bom estarmos de novo na final four. Esperemos que continue assim nas próximas épocas", disse à Lusa Afonso Jesus.

Apesar de reconhecer a valia do adversário, o internacional português atestou a ambição encarnada para "conquistar títulos", nomeadamente a Liga dos Campeões, que considerou "especial".

"É uma equipa muito completa, com jogadores de muita qualidade individual e coletiva, que jogam pelas suas seleções. Mas, acima de tudo, temos de olhar para nós, pensar no trabalho que temos vindo a desenvolver e a crescer como equipa. Tivemos um resultado importante a nível anímico contra o Sporting e esperamos dar uma excelente resposta contra o Barcelona", afirmou o fixo/ala de 24 anos.

Afonso Jesus explicou que o primeiro triunfo da época frente aos leões, por 3-2, em jogo do campeonato português, serviu para demonstrar que é equipa "é capaz de vencer" qualquer adversário.

Em relação à presença de duas equipas portuguesas nesta fase da prova, Afonso Jesus considerou-a uma demonstração do trabalho que se faz em Portugal, também comprovado pela seleção portuguesa.

"Se pensar a nível do que é importante para o futsal português, era incrível ter uma final entre Benfica e Sporting, mas o mais importante é preocuparmo-nos connosco", concluiu.

O guarda-redes André Sousa corroborou a ideia de que o futsal português "respira saúde" e acredita que a "continuação do sucesso está garantida", pela qualidade dos jogadores e treinadores em Portugal.

Sobre o regresso do Benfica à final four da Liga dos Campeões, André Sousa disse esperar um jogo difícil ante o Barcelona.

"Estar na fase decisiva da Champions é um momento alto de qualquer equipa e conseguimos esse objetivo. Queremos estar bem nesse jogo, frente a uma equipa forte e que dispensa apresentações como o Barcelona, e queremos estar ao nosso melhor nível", vincou.

O internacional português de 36 anos, que esteve em destaque no triunfo frente ao Sporting, referiu ter trabalhado para manter o bom momento de forma e admitiu já ter falado com André Coelho, jogador português do Barcelona e companheiro na seleção nacional.

"Já falei com o André Coelho. Estávamos na seleção quando foi o sorteio, existem picardias saudáveis. Conheço o André há muitos anos, é uma pessoa que me dou muito bem, mas é normal existir esta competição saudável. É um amigo, mas no campo é um adversário e ambos queremos ganhar", salientou.

O jogo entre o Benfica e o Barcelona, está agendado para sexta-feira, pelas 19:00 (horas de Lisboa) na Arena de Riga, na Letónia, que acolhe a final no domingo, a partir das 16:00.