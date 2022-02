André Coelho: " Um 2-0 não é um resultado seguro, muito menos contra esta família"

Declarações do universal da Seleção Nacional em reação à segunda conquista consecutiva do troféu do Campeonato da Europa, alcançada este domingo, frente à finalista Rússia

Reação: "Correu bem. Há que realçar o sentimento de família existente entre nós. Todos damos as mãos, independentemente de quem marca. Queríamos sentir esta festa de novo. Sabemos o quanto é mau perder, bom ganhar. Nunca desacreditámos, nunca saímos do jogo. Estamos todos de parabéns."

Nova reviravolta: "É a beleza do nosso desporto. Um 2-0 não é um resultado seguro, muito menos contra esta família. Tivemos super bem, o 2-1 deu-nos muito alento, na segunda parte entrámos fortíssimos. Foi fantásatico."

Acreditámos muito em fazer história. Quem tem ao leme o mister Jorge Braz, tem tudo. Ele mete-nos no topo do Mundo, transmite-nos confiança. Sem palavras. Parabéns à equipa técnica por fazer estes jogadores sonharem e acreditarem."

Feito histórico: "Nunca sonhei conquistar um, conquistar três deixa-me sem palavras. Daqui a uns anos, quando formos jantar, é que vamos ter a noção do que fizémos."