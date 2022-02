André Coelho antevê Espanha: "É uma meia-final, diante da equipa com mais títulos europeus"

Redação com Lusa

Os atuais campeões europeus e mundiais garantiram a presença nas meias-finais após um difícil triunfo frente à Finlândia (3-2), enquanto os espanhóis, que venceram o torneio em 1996, 2001, 2005, 2007, 2010, 2012 e 2016, passaram a Eslováquia (5-1), nos quartos

O fixo André Coelho disse hoje que espera um jogo "de exigência máxima" frente à Espanha, nas meias-finais do Europeu'2022, mas que a seleção portuguesa de futsal tudo fará para "agarrar" um lugar na final.

"É uma meia-final, diante da equipa com mais títulos europeus [sete]. Portanto, vai ser um jogo dificílimo. Já nos defrontámos várias vezes nos últimos anos, em jogos oficiais e particulares. Estamos à espera de um jogo de máxima exigência, mas tudo iremos fazer para ganhar", afirmou, ao sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Temos vindo a crescer neste Europeu. Temos uma equipa muito sólida e madura. Já sabemos lidar muito bem com estes jogos e com as adversidades que colocam. Estou muito confiante e a sentir a equipa muito bem. Estamos muito unidos e vamos em busca do nosso grande objetivo", expressou o jogador natural de Viseu, de 28 anos.

Na sua segunda temporada ao serviço dos espanhóis do FC Barcelona, André Coelho conhece bem os jogadores que compõem a seleção "vizinha", muitos deles colegas de equipa nos catalães, num duelo histórico favorável à "la roja", exceto em anos recentes.

Em 32 partidas, a Espanha venceu 25 e Portugal apenas três, embora duas das vitórias tenham sido na final do Europeu'2018, na Eslovénia (3-2, após prolongamento), e nos quartos-de-final do Mundial'2021, na Lituânia (4-2, também em tempo extra), mas, na memória, está também a goleada da Espanha, por 6-0, num particular, em dezembro.

"Psicologicamente, nenhum jogo vai "pesar". Cada jogo é único e tem uma história. A nossa competitividade vai ter de estar no auge. Se calhar, nos jogos de preparação, não estivemos no nosso auge - psicologicamente e competitivamente. Agora, vamos ter de estar num patamar superior ao que estivemos nos jogos de preparação, se queremos levar este jogo para o nosso lado", sublinhou o luso, que soma 81 internacionalizações.

André Coelho apresentou um resultado positivo ao coronavírus SARS-CoV-2 na véspera da viagem da comitiva para os Países Baixos, onde se está a realizar a competição, mas realçou o crescimento em termos físicos, já se sentindo "a 100%" perante a Finlândia.

"Tenho vindo a crescer ao longo deste Europeu. Estar sete dias fechado nunca é fácil. O meu primeiro e segundo jogo foi tentar voltar a integrar-me na equipa e aos hábitos dos meus colegas dentro de campo. Fisicamente, também voltei ao meu normal e, no jogo com a Finlândia, já me senti a 100%", assegurou o ex-Benfica e Sporting de Braga.

A equipa das "quinas" treina hoje na Ziggo Dome, em Amesterdão, a partir das 21:00 locais (20:00 em Lisboa), e na quinta-feira às 19h30 (18h30), com vista ao duelo ibérico das meias-finais com a Espanha, que se disputa na sexta-feira, às 20h00 (19h00), depois da outra meia-final, entre a Ucrânia e a Rússia, às 17h00 (16h00), no mesmo pavilhão.