Ana Azevedo eleita melhor jogadora da fase final do Europeu feminino

A universal, de 35 anos, apontou o primeiro golo da equipa das Quinas na final perdida para Espanha

A capitã da Seleção Nacional de futsal feminino, Ana Azevedo, foi considerada a melhor jogadora da fase final da segunda edição do Europeu, após a derrota de Portugal com a Espanha, na final da prova, em Gondomar.

A universal, de 35 anos, apontou o primeiro golo da equipa das Quinas no jogo decisivo, que acabou empatado 3-3 no final do prolongamento, mas falhou o primeiro remate luso no desempate por grandes penalidades, que foi favorável à detentora do troféu, por 4-1.

A seleção espanhola manteve o pleno do historial da competição, ao voltar a vencer a seleção portuguesa, depois do triunfo na final de 2017, também em Gondomar, por 4-0.