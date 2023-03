Ana Azevedo: "Dói muito voltar a perder contra Espanha"

Redação com Lusa

Declarações na flash interview após a derrota de Portugal contra Espanha (3-2), na meia-final do Europeu feminino de futsal, disputada em Debrecen, na Hungria.

Portugal perdeu com a Espanha (3-2), na meia-final do Europeu de futsal feminino, e a capitã Ana Azevedo era o rosto da tristeza portuguesa. A jogadora do Santa Luzia lamentou os erros cometidos, que custaram uma derrota que "dói muito".

"Dói muito voltar a perder contra Espanha, e é muito difícil encontrar palavras para falar. É verdade que cometemos alguns erros que nos custaram muito caro, mas faz parte do jogo. Acredito que demos tudo o que tínhamos para obter um resultado diferente", apontou.