Ambiente tenso na final da Taça de Portugal: "Tu não respeitaste o Sporting"

Nuno Dias com Vinícius Rocha

O jogador do Benfica, Vinícius Rocha, já representou o Sporting. A forma como celebrou o 2-2 não agradou ao treinador leonino, Nuno Dias

"Tens de ter mais respeito pelas pessoas. Tens de ter mais respeito. Tu não respeitaste o Sporting". Foi com estas frases que começou a intensa troca de palavras entre o treinador Nuno Dias e o jogador Vinícius Rocha no decorrer do Sporting-Benfica, final da Taça de Portugal que os leões venceram, por 4-3.

Recorde-se que o pivô brasileiro, agora jogador do Benfica., já representou o Sporting. A forma como celebrou o 2-2 não agradou ao treinador leonino que, todavia, não ficou sem resposta. "Falaste, mas agora vais ter de ouvir! O Merlim fez o golo e comemorou aqui. Olha o primeiro golo", disse.

"O Merlim não jogou no Benfica. O Merlim não jogou no Benfica", retorquiu ainda Nuno Dias.