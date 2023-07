Ajudou Torreense a voltar à Liga Placard e agora reforça Sporting

Rafa Félix venceu a II Liga de futsal com o Torreense e agora muda-se para o campeão nacional.

A equipa de futsal do Sporting anunciou esta quarta-feira a contratação de Rafa Félix, fixo brasileiro que deixou o Torreense ao fim de duas temporadas e após ter vencido a II Liga.

"Quando recebi o convite do Sporting não pensei duas vezes, trabalhamos uma carreira inteira em prol do sonho de representar um clube tão grande como este", começou por dizer Félix, aos meios do Sporting.

Atualmente a recuperar de lesão, o fixo, de 25 anos, garantiu que espera uma recuperação rápida: "Não imaginava apresentar-me lesionado, mas tenho a certeza de que aqui vou ter os melhores tratamentos e profissionais. Vou estar de voltar o mais rápido possível para ajudar na quadra".

Depois de ter representado o Torreense na Liga Placard em 2021/22, Rafa Félix decidiu continuar na equipa apesar da descida à II Liga, contribuindo para o regresso ao principal escalão com nove golos em 30 jogos disputados na última época. Agora, muda-se para o Pavilhão João Rocha.