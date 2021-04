Agressão a treinador do Modicus dá castigo de 22 dias a Cardinal

Conselho de Disciplina da FPF deu como provado que o jogador agrediu com "uma cotovelada" o treinador Ricardo Ferreira durante o Modicus-Sporting, da Liga Placard de Futsal, disputado a 6 de fevereiro.

Fernando Cardinal, pivô do Sporting, foi castigado com 22 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O órgão disciplinar deu como provado que o jogador agrediu com "uma cotovelada" o treinador Ricardo Ferreira durante o Modicus-Sporting, da Liga Placard de Futsal, disputado a 6 de fevereiro deste ano e referente à 20.ª Jornada do campeonato desta temporada, partida que terminou com a vitória do Sporting, por 7-1.

Aliás, Cardinal "confessou os factos de forma integral e sem reservas", lê-se no acórdão a que O JOGO teve acesso, e a sanção foi reduzida para metade em virtude da admissão de culpa do internacional português.

No entanto, o jogador, 35 anos, está lesionado desde 10 de fevereiro e, por isso, a suspensão não terá efeitos práticos nas opções de Nuno Dias para o que resta da época. Cardinal sofreu uma rotura do tendão de Aquiles direito durante o triunfo dos leões, por 10-1, perante o Dínamo Sanjoanense, estará afastado das quadras por um período entre oito a dez meses e só com uma recuperação antes do previsto poderá estar presente no Campeonato do Mundo da Lituânia, que se realizará entre 12 de setembro e 3 de outubro.

O pivô levava 31 golos em todas as competições repartidos por 21 jogos, na presente temporada, com a camisola dos verdes e brancos. À data da lesão era o melhor marcador da Liga Placard, ranking agora liderado por outro sportinguista, no caso Diego Cavinato, que tem 31 golos, seguido de João Miguel (Candoso, 28 golos). Cardinal ainda fecha o pódio, com 27 remates certeiros. A fase regular da I Divisão termina esta sexta-feira.