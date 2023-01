Agrediu árbitro e partilhou no Instagram: "A força policial não foi capaz de cumprir a lei"

Agressão a árbitro de futsal foi revelada por Luciano Gonçalves, presidente da APAF

A agressão a um árbitro de futsal levada a cabo por um jogador da Bairro São Roque Lameira, do Porto, foi revelada por Luciano Gonçalves, presidente da APAF. Numa partilha nas redes sociais, o dirigente dos árbitros portugueses dá conta que o agressor partilhou o momento nas redes sociais.

A saga dos "tristes, cobardes e ignorantes" continua e desta vez acrescenta o imbecil, pois quis ser o "engraçado e maior da rua" partilhando o ato cobarde nas suas redes sociais. "E por incrível que pareça a força policial presente não foi capaz de cumprir a lei, ou seja, perante um crime público não deteve o agressor", publicou Luciano Gonçalves.

TEXTO NA ÍNTEGRA



"E por incrível que pareça a força policial presente não foi capaz de cumprir a lei, ou seja, perante um crime público não deteve o agressor. Não sabemos os motivos, apenas sabemos que prestaram um péssimo serviço público e em nada dignificaram a força policial o qual tenho todo o respeito.



Espero que além de todo processo criminal jurídico e desportivo o clube Bairro São Roque Lameira condene tais atos, pois certamente as pessoas de bem do clube não se revêm nesta vergonha.

Certamente vão ter uma posição firme para com este pseudo-atleta e vão respeitar todas as decisões que a arbitragem entenda tomar de forma a punir esta situação vergonhosa.



Quanto ao Fábio, não sei se és pai ou se terás essa bênção, mas certamente não irias gostar de receber um telefonema do teu filho a dizer "Estou no hospital, porque um cobarde me agrediu quando eu estava no desempenho das minha obrigações e funções no que mais gosto de fazer que é arbitrar"



A ti Diogo Mota, são apenas 19 anos, mas por favor acredita que o futebol e futsal têm milhares de pessoas de bem que merecem o nosso esforço todos os fins de semana.

A tua @aalbinonogueira , a tua @associacao_de_futebol_do_porto, a @apaf_portugal os amigos e família vão estar ao teu lado para te apoiar e fazer deste triste momento uma motivação extra para alcançar a excelência".