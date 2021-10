Redação com Lusa

Fernando Gomes compareceu na homenagem da Câmara Municipal de Gondomar a Ricardinho

Não foi só Ricardinho a ser distinguido pela Câmara de Gondomar. A FPF recebeu também a mesma condecoração por parte do município e Fernando Gomes enalteceu o trabalho realizado pela sua equipa, que começou há 10 anos, e pela sinergia criada com a cidade, que classificou como a "sala de estar do futsal português".

"Ganhar uma medalha de ouro numa modalidade global é um feito cuja dimensão levaremos tempo a entender, um feito que começa nas mães e pais, em cada um que incentiva os filhos a fazer desporto, segue pelos clubes e dirigentes que permitem que as luzes se liguem nos pavilhões para que raparigas e rapazes pratiquem desporto. Portugal só viverá mais momentos como o que tivemos na Lituânia se tiver a humildade de, em vez de olhar para o céu quando ganha, olhar para a sua base e pirâmide", disse.

Sobre aquele que considera ser o "melhor jogador da história de futsal", Fernando Gomes destacou a recuperação da lesão grave em seis meses e sublinhou o papel de cada um do "grupo lutador" escolhido por Jorge Braz que mudou a mentalidade desportiva portuguesa.

"Agora sabemos como ganhar, ficou para trás a ideia errada de que era impossível", finalizou.

Também presente na cerimónia, o secretário de Estado do Desporto e da Juventude, João Paulo Rebelo, acentuou o papel do município que foi Cidade Europeia do Desporto em 2018, elogiou Ricardinho como "um orgulho para todo o país" e lançou-lhe o desafio de voltar para o próximo Campeonato Europeu.

Por seu lado, o presidente da Câmara de Gondomar, Marco Martins, realçou a FPF como "parceiro ativo" da cidade e a entrega da segunda condecoração do município ao "orgulho e herói" da terra: Ricardinho.