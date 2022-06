Afonso Jesus sobre as agressões no hóquei: "Queria perceber se vale socos e stickadas no adversário"

Jogador de futsal do Benfica reagiu com indignação aos incidentes registados no final do Benfica-Sporting, em hóquei em patins.

Afonso Jesus, futsalista do Benfica e da Seleção portuguesa, recorreu às redes sociais para reagir aos incidentes registados no final do jogo de hóquei em patins entre águias e leões, relativo às meias-finais do campeonato nacional. Os ânimos exaltaram-se e houve agressões entre jogadores das duas equipas.

No Instagram, o fixo dos encarnados mostrou-se indignado. "Vergonhoso o que se passou no fim. Queria só perceber se vale socos e stickadas no corpo do adversário", escreveu.

Também no Twitter, Afonso Jesus comentou os desacatos e pediu respeito pelo Benfica. "Continuem a fechar os olhos aos escândalos que se passam contra o Benfica, nós por cá continuamos a lutar Todos Juntos contra tudo e todos. Não é numa modalidade, é em todas, e acaba no futebol profissional e no futebol de formação. Respeitem o Benfica", pode ler-se.

O clube da Luz venceu o rival de Alvalade por 3-2, igualando a eliminatória (1-1).