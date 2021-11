Afonso Jesus após a derrota no dérbi: "Não vale tudo para ganhar"

Declarações de Afonso Jesus e Pulpis, no final do encontro com o Sporting (5-2)

Afonso Jesus: "Acima de tudo, quero agradecer aos nossos adeptos que estiveram presentes e foram impecáveis como sempre. A nossa equipa foi incansável, fez tudo o que podia e não podia para ganhar. Parece-me a mim que não vale tudo para ganhar, e não me refiro ao Sporting. Há faltas que têm de ser assinaladas. É o melhor dérbi do mundo e não pode ser só dentro do campo, tem de ser na arbitragem também. No próximo dérbi cá estaremos para dar a cara."

Pulpis: "Não fomos capazes de manter a vantagem. Foi um jogo muito equilibrado, como era de prever. No final, os pequenos detalhes fizeram a diferença. Foi um castigo demasiado pesado."