Adolfo Fernández avisa Barcelona: "Se não tivermos cuidado, o Benfica pode destruir-nos"

Fotografia: Site do Benfica

Benfica prepara meias-finais da Liga dos Campeões com o Barcelona

Ala do Barcelona considera não existir "favoritismos" nas meias-finais da final-four da Liga dos Campeões

O Barcelona vai disputar com o Benfica um lugar na final da Liga dos Campeões e o ala Adolfo Fernández, em declarações aos meios do clube, afirmou esta quinta-feira que "o favoritismo deve ser ganho em campo" e avisou que, se os catalães se descuidarem, o Benfica não irá perdoar.

"Numa competição assim, com os melhores quatro da Europa, não existe favoritismo. Acima de tudo, devemos ter concentração e não ceder espaço ao rival, pois estes jogos são definidos por quem comete menos erros, se fizermos um jogo muito sério e estivermos a 100% e ao nosso nível, teremos muitas hipóteses [de vencer]. Se não tivermos cuidado, uma equipa tão perigosa como o Benfica pode destruir-nos", alertou o catalão.

"Queremos muito chegar à final e vencer esta Champions. Vamos dar a vida por este símbolo e por este clube para alcançarmos o nosso objetivo", completou Adolfo Fernández, que atravessa a sexta temporada no Barça e, esta época, apontou 22 golos em 37 jogos até ao momento.

O Benfica enfrenta o Barcelona na primeira meia-final da final-four da Liga dos Campeões na sexta-feira, às 19h, em Riga, capital da Letónia. Na outra meia-final, os franceses do ACCS disputam a segunda vaga na final da prova com o Sporting, às 16h do mesmo dia.