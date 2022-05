"Acho que o Benfica teve um caminho ligeiramente mais facilitado"

Declarações de Nuno Dias após o Quinta dos Lombos - Sporting, das meias-finais da Taça de Portugal de futsal, disputado no Pavilhão Multiusos de Sines e que terminou com a vitória dos leões, por 4-1.

A vitória: "Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, o resultado penaliza-nos pelo número de oportunidades que criámos. Não tivessem sido as grandes intervenções que o guarda-redes fez, o resultado não teria sido apenas 4-1. Não é curto, obviamente, são três golos de diferença, mas podiam ter sido muitos mais. A equipa esteve muito bem, com boa dinâmica, movimentou-se bem, atacou bem, geriu a posse quando teve de gerir, principalmente na segunda parte, quando ao fim de quatro minutos já tínhamos quatro faltas, o que nos limitou em termos defensivos. Mas fizemos um grande jogo e é com toda a justiça que chegámos mais uma vez à final da Taça de Portugal."

Guitta: "Todos os jogadores têm a sua quota-parte de importância. O essencial [num guarda-redes de equipa grande] é que mesmo não tendo muitas intervenções, esteja ligado o jogo todo. Por isso é que ele [Guitta] é o melhor do mundo. Felizmente está do nosso lado e ajuda-nos, quer a defender, quer no processo ofensivo. É um guarda-redes extraordinário com os pés, extremamente calmo e tranquilo na forma como liga o jogo e lê o que se passa à frente. O Pany [Varela] também fez um bom jogo."

Coletivo: "Sinceramente, se há jogos em que coletivamente fomos extraordinários [este foi um deles], na forma como finalizámos todas as situações. No primeiro minuto tivemos três situações com três intervenções extraordinárias do guarda-redes do [Quinta dos] Lombos. Coletivamente todos os jogadores estiveram a um grande nível e estou muito contente com a prestação deles."

Final: "Se o Benfica chegar à final, vai consegui-lo eliminando apenas uma equipa da I Liga, o Viseu 2001. Acho que tiveram um caminho ligeiramente mais facilitado do que o nosso, mas não é por aí. Isso são detalhes sem importância. Com todo o respeito pelo Marítimo, certamente o Benfica estará na final contra o Sporting, mais uma vez, e da nossa parte tudo iremos fazer para conseguir a quarta [Taça de Portugal] consecutiva. É mais um recorde para o Sporting, se conseguirmos esta Taça de Portugal".