ACCS, de Ricardinho, substitui russos do Tyumen na final-four da Champions de futsal

A equipa francesa do ACCS, que conta com o português Ricardinho, vai substituir os russos do Tyumen na "final-four" da Liga dos Campeões de futsal, que conta ainda com Sporting, Benfica e FC Barcelona, anunciou hoje a UEFA.

O organismo que tutela o futebol europeu explicou que após a decisão do Comité Executivo de suspender as seleções e clubes russos de participar em competições organizadas pela UEFA, devido à invasão à Ucrânia, foi tomada a decisão de substituir a equipa russa do Tyumen.

"Para garantir o progresso das finais da Liga das Campeões de futsal desta temporada com o formato de "final four" programado, a UEFA confirmou hoje a substituição do clube russo MFK Tyumen pelo clube francês ACCS Asnières Villeneuve 92, tendo este último terminado como vice-campeão do grupo da ronda de elite, atrás do MFK Tyumen", explica a UEFA em comunicado.

O sorteio da fase final, que conta ainda com o Sporting, atual campeão europeu, Benfica e os espanhóis do FC Barcelona, vai realizar-se a sete de abril, em Nyon, na Suíça.

A "final-four" da Liga dos Campeões vai decorrer entre 29 de abril e um de maio, na Arena Riga, na Letónia.