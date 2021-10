"A verdade é que sou o único jogador não-profissional destes 17 e tem um sabor especial"

Declarações de Bebé, guarda-redes da seleção nacional, em conferência de imprensa esta segunda-feira, dia seguinte à conquista do título Mundial de futsal.

Minutos finais da decisão: "São muitas emoções, só queríamos que o tempo corresse e o tempo estava constantemente a parar. Depois com aquela bola no último segundo, que vai ao poste e depois vai ter com o Erick, ele chuta para a frente e pensei que este título não nos fugia. Passou muitas coisas pela cabeça, mas o objetivo foi cumprido"

Desafios e homenagens: "Foram as pessoas que passaram comigo o processo todo ao longo destes quatro, cinco anos, as responsáveis para eu conseguir estar nesse Mundial. Com 38 anos, eu sabia que era difícil, mas acreditei, trabalhei, fui à luta e consegui. Agradeço à minha mãe, à minha mulher, aos meus filhos, aos meus treinadores. Foi nessas pessoas que pensei. Sem elas, não estaria aqui e não conseguiria esta tão desejada taça".

Momentos difíceis: "Foram vários, depois que sai do Benfica, onde estive por 11 anos, a realidade no novo clube, que me recebeu muito bem foi ótima, mas eu sabia que o nível iria baixar um pouco. Fora ter que acordar às 6h00 para trabalhar e treinar. A verdade é que sou o único jogador não-profissional destes 17 e isso para mim ainda tem um sabor ainda mais especial".