"A minha referência está no futebol e não no futsal, admiro muito o Pepe"

Tiago Sousa, fixo de 26 anos, dá conta de uma temporada bastante positiva que o grupo arsenalista pretende abrilhantar com um bom desempenho no play-off de campeão. O vila-condense chegou esta temporada ao Minho e tem estado a bom nível. Soma seis golos em 26 encontros e conta a O JOGO que chegar à formação minhota era um dos objetivos de carreira.

O Braga tem provado a tudo e todos que é um dos grandes nomes do futsal português. A formação liderada por Joel Rocha está a protagonizar uma grande temporada, ocupando o segundo lugar da Liga Placard e já tendo derrotado Sporting e Benfica. Para Tiago Sousa, fixo de 26 anos que veste a camisola arsenalista, o percurso bem-sucedido reside na união e no trabalho de todos os jogadores.

"A temporada tem sido muito positiva, pois trabalhamos diariamente para manter um bom nível competitivo. Temos cumprido os nossos objetivos, no entanto o nosso pensamento está no presente e no futuro e naquilo que ainda podemos melhorar em todos os aspetos. A chave para o sucesso tem sido o compromisso com o trabalho diário, a amizade e as boas relações que temos, o que faz com que tenhamos um grupo forte e unido dentro e fora de campo", defende o jogador natural de Vila do Conde, traçando os objetivos do grupo para a fase de campeão da Liga Placard: "O ambiente que se vive no balneário é muito bom, sinto isso desde o dia em que cheguei. Na próxima fase podem esperar um Braga a trabalhar e comprometido na luta pela vitória em todos os jogos."

Com 26 jogos realizados até ao momento, seis golos e consistência nas quadras da Liga Placard, Tiago Sousa não tem dúvidas que vive "um bom momento de forma" no Minho, embora não se deixe adormecer à sombra dos louros e lute "para ser cada vez melhor".

"Sinto que estou a evoluir todos os dias, estou cada vez mais identificado com a equipa e com o clube. Em resultado disso, acho que tenho feito uma época de bom nível e muito firme. Espero continuar a ajudar o grupo ", diz o fixo, que chegou ao Minho proveniente do Futsal Azeméis, emblema que representou durante cinco épocas consecutivas. "Penso que a oportunidade de jogar no Braga surgiu devido à boa época que fiz no Azeméis. Quando soube do interesse do clube fiquei muito feliz. O projeto era muito interessante e rapidamente tomei uma decisão. Era um grande objetivo meu chegar aqui".

Pepe é o atleta que admira

A competição é dura, os rivais são fortes e a qualidade cresce. Tiago entende que a Liga Placard tem evoluído a olhos vistos e afirma que a edição deste ano é uma das mais equilibradas de sempre. "A Liga está a evoluir muito. A competição é muito organizada e as equipas são cada vez mais profissionais. Existem cada vez menos diferenças entre as equipas que disputam o campeonato e há mais competitividade este ano. Não há jogos fáceis", assegura o português, apontando os jogadores que se têm destacado nesta edição. "Robinho, do Braga, pela importância na nossa na equipa. Cavinato, do Sporting, dado que é o melhor marcador do campeonato, e o Deivd, do Braga, que, para mim, tem sido o melhor guarda-redes".

Tiago não se acanha na hora de apontar os seus sonhos no futsal e, curiosamente, tem como ídolo um atleta de outra modalidade. "A minha referência está no futebol e não no futsal. Admiro muito o Pepe. A liderança, o compromisso e a entrega fazem dele um grande desportista. Revejo-me nele, é um exemplo como atleta. Sonho muito com a conquista do troféu da Liga Placard e com uma chamada à Seleção Nacional", remata.