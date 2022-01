"A minha mãe quis uma modalidade onde gastasse toda a energia"

Rodrigo Hiroshi, 29 anos, universal dos Leões de Porto Salvo, é o segundo melhor marcador da equipa na Liga Placard e acredita na subida de rendimento do grupo

O Leões de Porto Salvo entraram com o pé direito em 2022. A vitória na jornada passada, perante o Futsal Azeméis, por 4-3, proporciona um registo de três jogos consecutivos sem perder ao emblema de Oeiras, que parece ter encontrado o rumo certo na Liga Placard.

Rodrigo Hiroshi, universal de 29 anos, é peça fulcral na equipa de Ricardo Lobão e sente-se confiante para o que aí vem: "A nível coletivo, em termos de resultados, não foi o que esperávamos, mas estamos a endireitar. A liga está cada vez mais competitiva, mas penso que nos temos apresentado mais confiantes. O grupo é muito bom, com uma base de jogadores há alguns anos e isso ajuda muito dentro e fora do campo. Esse é o nosso ponto forte."

A cumprir a quarta época nos Leões e em Portugal, o brasileiro quer triunfar e retribuir pela forma como foi recebido. Vencer um título é o objetivo de Hiroshi, autor de cinco golos na Liga Placard

Na época 2016/17, Rodrigo Hiroshi teve uma curta passagem pelas ligas do Catar e do Kuwait, porém, afirma ter sido uma "experiência fantástica" tanto a nível profissional como pessoal, mas as saudades da família apertavam. "O tempo que joguei no Catar foi muito especial. É um país em que o futsal não é tão evoluído, mas conheci pessoas com quem mantenho o contacto até aos dias de hoje. No Kuwait, a liga tem um nível muito bom, muito competitivo, mas já sentia a falta da minha família. Gosto de estar rodeado pelas minhas pessoas e isso não aconteceu nesses tempos", conta o brasileiro, afirmando que é em Portugal que se sente em casa: "Mesmo morando há pouco mais de três anos em Portugal, sinto mesmo que é a minha casa e a minha zona de conforto. Adoro estar cá e aprecio muito a cultura portuguesa. Desde que cheguei, muitos familiares meus mudaram-se para cá. E o mais importante, tenho comigo a minha esposa e o meu filho", sublinha o jogador.

Conquistar títulos é objetivo

Rodrigo Hiroshi iniciou-se no futsal por ser "muito irrequieto" e a mãe pretendia colocá-lo "num desporto onde gastasse toda essa energia", conta, divertido. O universal,

de 29 anos, começou o percurso na modalidade nos brasileiros do Barueri Futsal, clube no qual foi "muito feliz". Todavia, é no Leões de Porto Salvo que Hiroshi se sente "maravilhado e feliz", afirmando que guardará para sempre um cantinho do coração para o clube.

"O Leões de Porto Salvo foi a equipa que mais me marcou. Foi este clube que me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho e que me acolheu como se fosse da família. Transbordo gratidão e orgulho por representar esta formação. É tudo muito familiar. A estrutura é fantástica e estão sempre todos prontos para ajudar no que for necessário", diz, agradecido.

O universal promete retribuir pela forma como foi recebido e almeja, no futuro próximo, alcançar títulos pelo clube de Oeiras: "Espero poder retribuir em campo todo o bem que me fizeram. Somos uma autêntica família. O meu maior objetivo é ajudar o Leões a ganhar títulos. Espero atingir esse marco importante."